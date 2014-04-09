На подготовку машины к зиме петербуржцы в среднем тратят 22 тыс. рублей

Около 81% жителей Северной столицы отметили, что в первую очередь они меняют летние шины на зимние.

Петербуржцы тратят на подготовку автомобиля к зиме в среднем 22 тыс. рублей. Большая часть горожан (48%) планирует закончить необходимые приготовления к концу октября. К таким выводам пришли эксперты "Авито Рекламы" и "Авито Товаров".

Среди автовладельцев страны доля мужчин больше, чем женщин, – 56% против 46%. В среднем женщины вкладывают в процесс подготовки авто больше средств, чем мужчины. Речь идет о 22,6 тыс. рублей и 17,5 тыс. рублей соответственно.

Около 81% жителей Северной столицы отметили, что в первую очередь они меняют летние шины на зимние. Больше половины опрошенных также выделили важность смены жидкости для стеклоомывателя и своевременную замену масла в двигателе или в коробке передач: об этом заявили 61% и 51% респондентов соответственно.

Порядка 39% петербуржцев планируют проверить работу аккумулятора, 28% – поменять дворники, а пройти диагностику системы отопления хотят 24% опрошенных.

Реклама на классифайдах и маркетплейсах занимает все большую долю в медиасплите брендов. Тренд объясняется перетоком запросов пользователей из классических поисковиков в каналы электронной коммерции, а также качеством этой аудитории. В ритейл-медиа люди приходят со сформированным спросом. Они знают, что им нужно и уже готовы к покупке – остается выбрать подходящие по стоимости и другим параметрам товары или услуги. Яков Пейсахзон, директор "Авито Рекламы"

В 2023 году на покупку необходимых товаров для подготовки машины к зимнему сезону 21% горожан потратили до 10 тыс. рублей, 24% – до 20 тыс. рублей.

Кроме того, около половины петербургских автовладельцев (45%) предпочитают покупать товары в офлайн-точках, а 42% делают это в профильных интернет-магазинах.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге и Ленобласти в сентябре спрос на автомобили с пробегом увеличился на 15,5%.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)