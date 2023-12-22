К лету в Петербурге планируют отмыть шесть тыс. фасадов

Кроме того, специалисты проведут ремонт скамеек, водосточных систем, оборудования на площадках, а также уборку мусора и листвы, и устранение ям, выбоин и трещин на дорогах.

Перед началом летнего сезона городские службы приступили к подготовке инфраструктуры Петербурга. Губернатор города сообщил в своём Telegram-канале о начале работ.

Основные задачи включают в себя ремонт скамеек, водосточных систем, оборудования на площадках, а также уборку мусора и листвы, и устранение ям, выбоин и трещин на дорогах. В планах также промыть шесть тыс. фасадов зданий, все улицы и павильоны остановок общественного транспорта, а также урны и ограждения.

Особое внимание уделят состоянию дорожного покрытия. Дорожные работники планируют очистить 55 млн кв. м проезжей части, тротуаров и пешеходных зон, что эквивалентно почти восьми тыс. футбольных полей. Также запланирован крупный субботник, где жители смогут принять участие в посадке деревьев в качестве волонтеров. Дата мероприятия будет объявлена в ближайшее время.

Ранее в Петербурге стартовала реконструкция фонтана на Фонтанке.

Фото: Piter.TV