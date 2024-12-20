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В Петербурге эксперт рассказала, насколько подешевели путешествия с укреплением рубля
Сегодня, 14:59
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В Петербурге эксперт рассказала, насколько подешевели путешествия с укреплением рубля

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Снижение цен зафиксировали по акции на раннее бронирование.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эксперт по туризму Александра Гридина объяснила, насколько подешевели путешествия после укрепления рубля. Тенденция наблюдается не на все направления. 

Снижение цен зафиксировали по акции на раннее бронирование. 

Раннее бронирование – весна, лето, осень 2025 года. Раннее бронирование будет действовать еще как минимум весь март, поэтому есть еще возможность купить путевки по хорошим ценам. 

Александра Гридина, эксперт по туризму

Подешевели поездки в Турцию. Еще представлена хорошая полетная программа в Тунис и Египет. 

Если мы говорим про четыре звезды, то можно купить достаточно неплохую путевку по цене 70-80 тыс. рублей на одного человека. Если мы говорим про пять звезд, то в районе 100-120 тыс. можно уложиться. 

Александра Гридина, эксперт по туризму 

В феврале-марте популярностью пользуются Таиланд и Вьетнам.

Ранее на Piter.TV: на туристском портале Петербурга собрали патриотические маршруты. 

Фото: pxhere 

Теги: отпуск, путешествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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