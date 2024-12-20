В Петербурге эксперт рассказала, насколько подешевели путешествия с укреплением рубля

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эксперт по туризму Александра Гридина объяснила, насколько подешевели путешествия после укрепления рубля. Тенденция наблюдается не на все направления.
Снижение цен зафиксировали по акции на раннее бронирование.
Раннее бронирование – весна, лето, осень 2025 года. Раннее бронирование будет действовать еще как минимум весь март, поэтому есть еще возможность купить путевки по хорошим ценам.
Александра Гридина, эксперт по туризму
Подешевели поездки в Турцию. Еще представлена хорошая полетная программа в Тунис и Египет.
Если мы говорим про четыре звезды, то можно купить достаточно неплохую путевку по цене 70-80 тыс. рублей на одного человека. Если мы говорим про пять звезд, то в районе 100-120 тыс. можно уложиться.
Александра Гридина, эксперт по туризму
В феврале-марте популярностью пользуются Таиланд и Вьетнам.
Ранее на Piter.TV: на туристском портале Петербурга собрали патриотические маршруты.
Фото: pxhere
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