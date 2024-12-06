Из-за сильного ветра 25 декабря в Неве поднялся уровень воды

Атмосферный фронт покинул Петербург утром 26 декабря, и сильный ветер стих. А накануне наблюдался незначительный подъем уровня воды в устье Невы, который составил чуть более 110 сантиметров. В настоящее время угрозы наводнения нет, рассказали в пресс-службе Комплекса защитных сооружений.
Комплекс защитных сооружений находится в состоянии готовности, персонал на рабочих местах. Гидрологическая обстановка контролируется специалистами.
Пресс-служба КЗС
Видео: пресс-служба КЗС Петербурга
