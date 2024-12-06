  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:37
131
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Из-за сильного ветра 25 декабря в Неве поднялся уровень воды

0 0

В настоящее время угрозы наводнения нет.

Атмосферный фронт покинул Петербург утром 26 декабря, и сильный ветер стих. А накануне наблюдался незначительный подъем уровня воды в устье Невы, который составил чуть более 110 сантиметров. В настоящее время угрозы наводнения нет, рассказали в пресс-службе Комплекса защитных сооружений. 

Комплекс защитных сооружений находится в состоянии готовности, персонал на рабочих местах. Гидрологическая обстановка контролируется специалистами. 

Пресс-служба КЗС 

Ранее на Piter.TV: возле ТРК "Норд" вывеска упала на петербурженку. 

Видео: пресс-служба КЗС Петербурга 

Теги: ветер, кзс, нева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии