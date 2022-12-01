Со дна Невы подняли 45-меллиметровую противотанковую пушку "Ленинградка"

Спасатели Аварийно-спасательной службы ЛО приняли участие в работах по увековечиванию подвигов защитников Кировского района.
В год 80-летия Великой Победы в Кировском муниципальном районе проходят работы по увековечиванию подвигов защитников. Со дна Невы 8 сентября подняли 45-меллиметровую противотанковую пушку "Ленинградка".
Фото: Telegram/ Александр ДроZденко
В работах по подъему пушки приняли участие спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург, также спасателями было осуществлено обеспечение безопасности проводимого мероприятия. Мероприятие прошло без происшествий.
Три петербургских моста 8 сентября получат световое оформление в цветах Ленты Ленинградской Победы.
Видео: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО
