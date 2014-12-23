Хуснуллин: по строительным госконтрактам можно будет вносить изменения

Это возможно только в условиях обстоятельств, которые не зависят от сторон.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о новых мерах поддержки строительного сектора в условиях санкций. Его слова передал портал "Строительный Петербург".

Так, например, правительство изменит условия строительных государственных и муниципальных контрактов. Можно внести ряд изменений, если условия контракта не могут быть реализованы по независящим от сторон обстоятельствам. Это позволит сохранить рабочие места и продолжить строительные работы.

Сроки принятия актов об осуществлении капитальных вложений и утверждения проектной документации на объекты капстроительства будут перенесены с 1 апреля на 1 июня. По словам Хуснуллина, таким образом можно будет эффективно использовать бюджетные средства, которые будут направлены на капитальные вложений, подготовку и утверждение документов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Смольный объединился с депутатами, чтобы ускорить развитие инфраструктуры в Шушарах.

Фото: ВКонтакте / Марат Хуснуллин