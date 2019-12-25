Смольный объединился с депутатами, чтобы ускорить развитие инфраструктуры в Шушарах

Первая встреча прошла 15 апреля.

Депутаты ЗакСа Петербурга совместно с представителями Комитета по строительству и ГБУ "Управление строительными проектами" обсудили развитие социальной, дорожной и транспортной инфраструктуры в Шушарах. Совещание прошло под руководством Александра Ржаненкова, сообщил портал "Строительный Петербург".

Как отметил заместитель директора ГБУ Роман Елизаров, проблемы в районе накапливались в течение последних 10 лет. Сейчас они постепенно начали решаться. За ходом строительства объектов, которые возводят "Дальпитерстрой" и "ЛидерГрупп", следит учреждение.

Однако население Шушар растет гораздо быстрее, чем социальная инфраструктура, поэтому мы предложили районным властям обратиться в Градостроительную комиссию с предложениями о строительстве школ и детских садов. Роман Елизаров.

Он выразил надежду на то, что детали строительства трех детских садов и одной школы прояснятся в ближайшее время на Градостроительной комиссии. Было решено, что застройщиков также будут приглашать на встречи. Следующее совещание пройдет 19 апреля.

Фото: ВКонтакте / Александр Ржаненков