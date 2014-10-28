Поддержку петербургских спортсменов могут продлить еще на год

В ЗакСе обсудили поправки к "Социальному кодексу".

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга состоялось заседание комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Депутаты обсудили меры поддержки местных спортсменов, – следует из сообщения пресс-службы петербургского парламента.

Участники комиссии рассмотрели законопроект, который подразумевает правки к "Социальному кодексу Санкт-Петербурга" в части финансовой поддержки спортсменов за их достижения на федеральных и международных турнирах. В ЗакСе данную меру предложили продлить на еще один год.

Кроме того, речь зашла о финансировании расходов на дополнительное профессиональное или высшее образование. Сейчас право на него имеют члены сборных команд РФ, проживающие в Санкт-Петербурге. Но в связи с отстранением российских спортсменов от участия в ряде международных турниров у многих петербуржцев нет возможности войти в состав сборных. Поэтому перечень имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки предложено формировать по списку кандидатов в сборные. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

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Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга