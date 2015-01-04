Петербургские СНТ получат более 210 млн рублей

Выплаты пойдут на проектирование и строительство газораспределительных сетей в СНТ.

Губернатор Петербурга подписал постановление городского строительства "О мерах по реализации в 2024 году подпрограммы "Поддержка ведения жителями Санкт‑Петербурга садоводства для собственных нужд". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В качестве меры оказания государственной поддержки садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ) петербуржцев, в том числе имеющих трех и более детей, выплатят субсидии по результатам проведенного отбора.

Выплаты на проектирование и строительство газораспределительных сетей в СНТ и строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий для организации работы медпунктов, модульных врачебных амбулаторий и культурно-досуговых центров предоставят в размере 100% стоимости работ. В остальных случаях субсидии выплатят в размере до 50% их цены.

В этом году намерены направить 210,261 млн рублей на обеспечение устойчивого функционирования инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры петербургских СНТ и 300 млн рублей – "на оказание финансовой поддержки СНТ жителей города, имеющих трех и более детей".

Ранее мы рассказывали о том, что субсидии, премии и стипендии на развитие науки в Петербурге увеличиваются.

Фото: Piter.TV