Субсидии, премии и стипендии на развитие науки в Петербурге увеличиваются

В общей сложности в 2024 году на эти цели направят свыше 202 млн рублей.

Размеры субсидий, премий и стипендий правительства Петербурга студентам, аспирантам, молодым и действующим ученым на развитие научно-образовательной деятельности, увеличены в среднем в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 25 июня.

В общей сложности в 2024 году на эти цели направят свыше 202 млн рублей. Со следующего года сумма вырастет до уровня более чем 217 млн рублей. Ежегодную поддержку получат свыше 1,8 тыс. проектов.

Также отмечается, что за последние 3 года в рамках национального проекта "Наука" в Петербурге создали шесть Молодежных лабораторий в сфере искусственного интеллекта. Ими руководят молодые исследователи.

Кроме того, получено шесть грантов на создание "лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых для исследований по медицине, физике и астрономии, механике и машиностроению, информационным технологиям". Федеральные гранты на обновление приборной базы в общей сложности на 1,3 млрд рублей получили 25 научных организаций и вузов.

Ранее размер субсидий на выпуск научных изданий согласовали в Петербурге.

Фото: Piter.TV