Размер субсидий на выпуск научных изданий согласовали в Петербурге

Они могут достигать 400 тыс. рублей.

В администрации Петербурга утвердили порядок предоставления субсидий на выпуск научных изданий. Об этом в понедельник, 24 июня, информирует пресс-служба городской администрации.

Финансирование будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга "О Порядке предоставления в 2024 году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), на подготовку и выпуск научных, научно-образовательных и научно-популярных периодических изданий в целях популяризации научных знаний".

Размер субсидии может достигать 400 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что определен проектировщик реконструкции Морского вокзала в Петербурге.

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