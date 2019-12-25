Социально ориентированные НКО в Петербурге получат помещения

К примеру, благотворительному фонду межцерковной христианской диаконии предоставили помещение на Лермонтовском проспекте.

В Петербурге продолжают поддерживать социально ориентированные НКО. Об этом сообщили в Смольном 25 июля.

Организация "Театр "РазДваТри" получит помещение на набережной Обводного канала. Культурное учреждение работает с 1989 года, в его репертуаре свыше 20 детских спектаклей.

Принятие решения о предоставлении помещения в аренду с применением льгот по арендной плате сроком на 5 лет существенно расширит возможности театра. Пресс-служба Смольного

Кроме того, благотворительному фонду межцерковной христианской диаконии предоставили помещение на Лермонтовском проспекте. Организация с 1996 года оказывает помощь людям с зависимостью от психоактивных веществ. В здании создадут центр социальной адаптации для участников СВО и поддержки их семей.

А общеобразовательная организация "Школа имени Горчакова" получит помещение в Павловске на Конюшенной улице. Это некоммерческий проект, современная версия Царскосельского лицея, в нем учатся мальчики.

Всего в Северной столице зарегистрированы 9 тыс. НКО, 40% из них – социально ориентированные.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 75 социально ориентированных НКО получат свыше 1,2 млрд рублей.

Фото: Piter.TV