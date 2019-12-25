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Социально ориентированные НКО в Петербурге получат помещения
Сегодня, 10:59
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Социально ориентированные НКО в Петербурге получат помещения

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К примеру, благотворительному фонду межцерковной христианской диаконии предоставили помещение на Лермонтовском проспекте.

В Петербурге продолжают поддерживать социально ориентированные НКО. Об этом сообщили в Смольном 25 июля. 

Организация "Театр "РазДваТри" получит помещение на набережной Обводного канала. Культурное учреждение работает с 1989 года, в его репертуаре свыше 20 детских спектаклей. 

Принятие решения о предоставлении помещения в аренду с применением льгот по арендной плате сроком на 5 лет существенно расширит возможности театра. 

Пресс-служба Смольного 

Кроме того, благотворительному фонду межцерковной христианской диаконии предоставили помещение на Лермонтовском проспекте. Организация с 1996 года оказывает помощь людям с зависимостью от психоактивных веществ. В здании создадут центр социальной адаптации для участников СВО и поддержки их семей. 

А общеобразовательная организация "Школа имени Горчакова" получит помещение в Павловске на Конюшенной улице. Это некоммерческий проект, современная версия Царскосельского лицея, в нем учатся мальчики. 

Всего в Северной столице зарегистрированы 9 тыс. НКО, 40% из них – социально ориентированные. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 75 социально ориентированных НКО получат свыше 1,2 млрд рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нко, поддержка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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