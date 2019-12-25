В Петербурге 75 социально ориентированных НКО получат свыше 1,2 млрд рублей

Губернатор Александр Беглов заявил, что 75 социально ориентированных НКО получат из петербургского бюджета свыше 1,2 млрд рублей на реализацию проектов, проведение фестивалей и конкурсов. Об этом рассказали в Смольном 11 июля.
Для нас очень важно поддерживать инициативы, которые насыщают жизнь мегаполиса яркими событиями, обеспечивают неизменно высокий уровень петербургских мероприятий и делают среду обитания доступной для всех людей.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
За 5 лет размер соответствующих расходов увеличился почти на 500 млн рублей. В этом году среди победителей оказались международные фестивали DANCE OPEN, "Дворцы Петербурга", "Послание к Человеку".
Ранее на Piter.TV: петербургские НКО получат почти 6 миллионов на развитие волонтерства.
Фото: pxhere
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