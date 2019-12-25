В Ленобласти сократили минимальный срок проживания в регионе для получения выплат многодетным

Речь идёт о семьях, которые стали многодетными в 2025 году.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, уменьшающее минимальный срок проживания в Ленобласти с 5 лет до года для получения выплаты 300 тысяч рублей для молодых семей, ставших многодетными в 2025 году. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Обратиться за выплатой необходимо в течение 3 месяцев после рождения малыша. Также поддержку смогут получить все молодые семьи, ставшие многодетными с начала 2025 года. Для них продлили период обращения за выплатой.

Документ можно посмотреть по ссылке.

Фото: правительство Ленобласти