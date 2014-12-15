До 1 млн рублей планируют выделить на поддержку креативных индустрий в Ленобласти

Поддержка предназначена для тех, кто занимается дизайном, музыкой, информационными технологиями, архитектурой, народными промыслами и прочими видами творческой деятельности.

Ленинградская область запустила специальную программу финансовой помощи предпринимателям, деятельность которых ориентирована на творческое развитие. Эту новость озвучил глава региона Александр Дрозденко.

По словам губернатора, поддержка предназначена для тех, кто занимается дизайном, музыкой, информационными технологиями, архитектурой, народными промыслами и прочими видами творческой деятельности. Теперь предприниматели творческих направлений смогут подать заявку на получение гранта в соответствующий региональный комитет.

Размер максимальной выплаты по проекту достигает суммы в 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV