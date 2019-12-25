Петербург потратит на налоговую поддержку бизнеса 18 млрд рублей

В 2024-25 годах налоговая поддержка бизнеса и физических лиц составит 18 млрд рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал законопроект о внесении изменений в местные налоговые законы. Эти изменения предусматривают дальнейшие меры по снижению налоговых ставок. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Ставка налога на имущество предприятий на 2024 год останется на уровне 1,5%, как и в 2022-23 годах (вместо 2%), и будет применяться к объектам недвижимости площадью не менее 1000 м² (вместо 500 м²). Налог на имущество физических лиц для аналогичных объектов также будет считаться по этой ставке.

Для предприятий будет предоставлено право уменьшить сумму налога за 2024 год для объектов недвижимости, по которым рассчитанная сумма налога на основе новой кадастровой стоимости превышает сумму налога, рассчитанную на основе старой кадастровой стоимости.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Петербург будут развивать на 323 млрд рублей.

Фото: Piter.TV