В Петербурге нашли поддельное сливочное масло, признанное качественным

Речь идёт о продукции курской компании.

Роспотребнадзор признал натуральным масло, в котором эксперты "Общественного контроля" не находят молочного жира уже третий год. Об этом сообщил председатель организации Всеволод Вишневецкий на своей странице в "ВКонтакте".

Речь идёт о продукции курской компании ООО "КСЗ", продающейся в магазинах "Семишагофф" под марками "Вологодские традиции", МAITO JOKI и "Славянское". По данным экспертов "Общественного контроля", продукция изготовлена из растительных масел.

Конечно, для проверяющих положили уже подготовленные качественные образцы сливочного масла. Чтобы экспертиза была объективной, образцы надо брать не на складе изготовителя, а с витрины магазина. Всеволод Вишневецкий, председатель организации "Общественный контроль"

При этом, по данным Вишневецкого, специалисты Россельхознадзора нашли в масле растительные жиры и фирма была оштрафована на 50 тысяч рублей, также было приостановлено действие декларации соответствия.

В июне стало известно, что в петербургских магазинах продают поддельное сливочное масло.

Фото: ВКонтакте / Всеволод Вишневецкий; pexels