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В петербургских магазинах продают поддельное сливочное масло
Сегодня, 15:05
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В петербургских магазинах продают поддельное сливочное масло

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Одним из лидеров по количеству нарушений стал "Курский молочный завод".

В ходе проверки петербургских магазинов представители "Общественного контроля" нашли поддельное сливочное масло. Большинство образцов не соответствовали ГОСТам, сообщила пресс-служба объединения.

Одним из лидеров по количеству нарушений стал "Курский молочный завод", выпускающий масло под брендами "Вологодские традиции", "Славянское" и МAITO JOKI. Административное дело было также возбуждено против подмосковного ООО "АМК". Основные нарушения касались массовой доли влаги и количества микроорганизмов в продукции этих компаний.

Больше всего поддельного масла эксперты выявили в "Ленте". Общественники советуют с особой осторожностью покупать продукцию с надписями "масло традиционное" и "крестьянское".

Ранее после взятия проб из водоемов Петербурга эксперты рекомендуют отказаться от купания в городе.

Фото: pixabay.com

Теги: общественный контроль, сливочное масло
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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