В петербургских магазинах продают поддельное сливочное масло

Одним из лидеров по количеству нарушений стал "Курский молочный завод".

В ходе проверки петербургских магазинов представители "Общественного контроля" нашли поддельное сливочное масло. Большинство образцов не соответствовали ГОСТам, сообщила пресс-служба объединения.

Одним из лидеров по количеству нарушений стал "Курский молочный завод", выпускающий масло под брендами "Вологодские традиции", "Славянское" и МAITO JOKI. Административное дело было также возбуждено против подмосковного ООО "АМК". Основные нарушения касались массовой доли влаги и количества микроорганизмов в продукции этих компаний.

Больше всего поддельного масла эксперты выявили в "Ленте". Общественники советуют с особой осторожностью покупать продукцию с надписями "масло традиционное" и "крестьянское".

Ранее после взятия проб из водоемов Петербурга эксперты рекомендуют отказаться от купания в городе.

Фото: pixabay.com