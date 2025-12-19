Жительница Ленобласти попыталась проехать в электричке по поддельному студенческому

В отношении злоумышленницы избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Транспортные полицейские Петербурга выявили факт использования поддельного документа в электропоезде. Была задержана 46-летняя жительница Ленобласти.

Как рассказали 27 января в УТ МВД России по СЗФО, в электричке до станции Сиверская женщина предоставила контролеру фальшивый студенческий билет. Так она хотела получить право на льготный проезд на железнодорожном транспорте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа). В отношении злоумышленницы избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

