В МВД россиян предупредили, что мошенники стали подделывать уведомления ФНС

В МВД России сообщили о том, что в период подготовки налоговой отчетности участились случаи мошенничества, когда аферисты под видом инспекторов ФНС пытаются получить доступ к банковским счетам граждан.

Злоумышленники представляются работниками налоговой службы. Звонящий озвучивает подробные персональные данные жертвы – адрес регистрации, номер телефона, почту и ФИО, что вызывает доверие. Позже мошенники обвиняют человека в том, что тот не подал налоговую декларацию за прошлый год, а затем предлагает записаться на прием в ФНС. Для подтверждения записи приходит сообщение с кодом.

Такие атаки становятся возможными из-за регулярных утечек баз данных с популярных сервисов. Мошенники собирают данные из множества источников, таких, как утечки баз крупных онлайн-магазинов, сервисов и банков, списки данных у data-брокеров и на даркнет-рынках, публичные профили и блоги в соцсетях и мессенджерах, а также инсайдерские сливы. Комбинируя фрагменты из разных утечек, злоумышленники формируют полные "профили" жертв и используют их для убедительных сценариев обмана. Пресс-служба МВД

Запись на прием в налоговую осуществляется только через личный кабинет на сайте ФНС или через "Госуслуги".

