Жители Петербурга заказали рыбу к Новому году и остались без денег

Петербуржцы потеряли десятки тысяч рублей.

В Петербурге участились случаи обмана через поддельный Telegram-канал, который мошенники выдают за официальный ресурс "Русского Икорного Дома". Горожане, поверившие в акционные предложения, лишились десятков тысяч рублей. Об этом сообщает 78.ru.

Злоумышленники создали фальшивый канал, где предлагали морепродукты по привлекательным ценам. В отдельном чате публиковались фиктивные отзывы от якобы довольных клиентов. После оформления заказа покупателям выставлялся счёт, который нужно было оплатить заранее. После перевода средств доставка постоянно переносилась, а позже "продавцы" предлагали вернуть деньги через ссылку — именно после перехода по ней со счетов пострадавших списывались все средства.

Жительница Петербурга Оксана Фарнакова рассказала, что узнала о канале от знакомой и решила заказать рыбу к новогоднему столу. Она потеряла 12 тысяч рублей, а вернуть средства не удалось. Позже Оксана обнаружила на официальном сайте "Русского Икорного Дома" предупреждение о мошенниках и поняла, что стала их жертвой. Другой пострадавший, житель Петербурга Розумбай Саборов, сообщил, что случайно наткнулся на тот же канал и заинтересовался "выгодной акцией" — при покупке двух килограммов рыбы обещали третий в подарок и скидку. После этого мошенники заблокировали всех клиентов и удалили чат. На официальной странице "Русского Икорного Дома" размещено предупреждение, что компания не ведёт продажи через Telegram и просит клиентов быть внимательными при оформлении заказов.

Фото: Pxhere