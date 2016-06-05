В первый день приема заявлений в ЗАГСы Петербурга обратились 1036 пар

Наиболее популярным месяцем стал июль, а днями недели – пятница и суббота.

В первый день приема заявлений (26 октября) на регистрацию заключения брака в летний период 2023 года в органы ЗАГС Санкт-Петербурга обратились 1036 пар. Об этом сообщил Комитет по делам ЗАГС



По данным Комитета, более 85% заявлений поступило через портал "Госуслуги". Традиционно, самым желанным местом для регистрации брака стал Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной – почти 60% от общего количества заявлений было принято именно там.

Наиболее популярным месяцем стал июль, а днями недели – пятница и суббота.

Фото: Phxere