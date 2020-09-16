С 26 октября петербуржцы могут подать заявление на регистрацию брака летом 2023 года

Молодожены могут выбрать любую дату в период с 1 мая по 30 сентября 2023 года.

Со среды, 26 октября, в отделах ЗАГСа и Дворцах бракосочетания начнется прием заявлений на регистрацию заключения брака в период с 1 мая по 30 сентября 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по делам ЗАГСа.

Из-за большого количества желающих провести регистрацию брака летом во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной и во Дворце бракосочетания №2 на Фурштатской улице организуют дополнительный прием заявлений о заключении брака на вечернее время с 20:00 до 23:20.

Подать заявление можно будет начиная с 10:00 лично в органах ЗАГС или дистанционно через портал "Госуслуги".

Ранее для петербуржцев разработали правила бракосочетания. В зале должны быть флаг и герб России, сами молодожены свой сценарий навязывать не имеют права. В частности, нельзя привлекать сторонних музыкантов, использовать собственную аппаратуру. Под запретом и использование мобильных телефонов во время регистрации.

Фото: Phxere