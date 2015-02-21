Смольный планирует запретить молодоженам разбрасывать рис и "визуально менять пол"

Также в зале должны быть флаг и герб России, сами молодожены свой сценарий навязывать не имеют права. В частности, нельзя привлекать сторонних музыкантов, использовать собственную аппаратуру. Под запретом и использование мобильных телефонов во время регистрации.

Смольный разработал специальный порядок для заключения брака в торжественной обстановке. Соответствующий документ опубликовали 24 октября на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

В проекте постановления "О порядке заключения брака в торжественной обстановке в Санкт-Петербурге" в местных загсах появится новый перечень правил поведения для молодоженов, их родственников и гостей из 16 пунктов.

Так, молодоженам могут запретить визуально менять пол с помощью макияжа и одежды. Традиция разбрасывания риса, крупы, лепестков цветов, монет и конфет может оказаться под запретом. Помимо действующих запретов на ношение верхней одежды и распитие алкоголя в здании, присутствующие на церемонии должны будут придерживаться "элегантно-праздничного внешнего вида" или делового стиля.

Кроме этого, в зале должны быть флаг и герб России, сами молодожены свой сценарий навязывать не имеют права. В частности, нельзя привлекать сторонних музыкантов, использовать собственную аппаратуру. Также под запретом использование мобильных телефонов во время регистрации.

В проекте уточнили, что нельзя нарушать композиции интерьеров помещений и оконных убранств — в том числе раздвигать на окнах тюль и гардины, садиться на подоконник, вставать ногами на мебель, класть на нее вещи, садиться на выступы у зеркал, на спинки кресел и диванов.

В случае нарушений сотрудники ЗАГС могут обратиться к правоохранительным органам.

Ранее японская принцесса вышла замуж за простолюдина и лишилась королевского статуса. Свадьба должна была состояться в 2018 году, но была отложена из-за финансовых трудностей жениха.

Фото: Phxere

