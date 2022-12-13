Проверить репродуктивное здоровье в рамках программы можно в течение года со дня регистрации брака.

В Петербурге молодожены могут бесплатно проверить репродуктивное здоровье в центре планирования семьи. Все пары, которые недавно поженились, имеют возможность получить сертификат на медицинское обследование. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

В прошлом году в программе приняли участие более 1,4 тыс. пар, рассказал губернатор города Александр Беглов. Молодые люди могут получить консультацию генетика, консультацию акушера-гинеколога и уролога-андролога. Кроме того, молодожены проходят ряд медицинских обследований – семь процедур для женщин и пять для мужчин.

Сертификат молодоженов выдают в регистратуре Центра планирования семьи и репродукции. Чтобы принять участие в программе, обоим супругам нужно иметь постоянную или временную регистрацию в Петербурге, гражданство РФ, копии свидетельства о браке.

Проверить репродуктивное здоровье в центре планирования семьи можно в течение года со дня регистрации брака.

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Фото: Piter.tv