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В Петербурге молодожены могут бесплатно проверить репродуктивное здоровье в центре планирования семьи
Сегодня, 17:31
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В Петербурге молодожены могут бесплатно проверить репродуктивное здоровье в центре планирования семьи

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Проверить репродуктивное здоровье в  рамках программы можно в течение года со дня регистрации брака.

В Петербурге молодожены могут бесплатно проверить репродуктивное здоровье в  центре планирования семьи. Все пары, которые недавно поженились, имеют возможность получить сертификат  на медицинское обследование. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

В прошлом году в программе приняли участие более  1,4 тыс. пар, рассказал губернатор города Александр Беглов. Молодые люди могут получить  консультацию генетика, консультацию акушера-гинеколога и уролога-андролога. Кроме того, молодожены проходят ряд медицинских обследований – семь процедур для женщин и пять для мужчин.

Сертификат молодоженов выдают в регистратуре Центра планирования семьи и репродукции. Чтобы принять участие в программе, обоим супругам нужно иметь постоянную или временную регистрацию в Петербурге, гражданство РФ, копии свидетельства о браке.  

Проверить репродуктивное здоровье в  центре планирования семьи можно в течение года со дня регистрации брака.

Ранее на Piter.tv: поликлиники Калининского района будут принимать пациентов в выходные.

Фото: Piter.tv

Теги: бесплатная проверка здоровья, комздрав, молодожены, репродуктивное здоровье
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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