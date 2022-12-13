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Поликлиники Калининского района будут принимать пациентов в выходные
Сегодня, 16:38
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Поликлиники Калининского района будут принимать пациентов в выходные

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По новому графику в работают терапевты, офтальмологи, кардиологи, хирурги.

Поликлиники Калининского района будут принимать пациентов в выходные и праздничные дни. Горожане, которые не могут посетить специалистов в будни, теперь имеют возможность получить консультации по субботам и воскресеньям. Об этом сообщил глава администрации Калининского района Сергей Петриченко в прямом эфире Центра управления регионом в Санкт-Петербурге.

По новому графику в работают терапевты, офтальмологи, кардиологи, хирурги. Кроме того, в выходные и праздничные дни петербуржцы могут сдать анализы. Отметим, что все поликлиники  Калининского района перешли на новую систему.

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Фото: Piter.tv

Теги: врачи, здоровье, медицина, поликлиники, работа поликлиник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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