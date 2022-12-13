Названы самые частые виды злокачественных опухолей у жителей Петербурга

Получать помощь в лечении онкологии нужно только в специализированных профильных учреждениях.

Заведующая радиотерапевтическим отделением Петербургского онкоцентра Татьяна Шарабура назвала самые частые виды злокачественных опухолей у жителей Северной столицы. По словам специалиста, чаще всего у горожан выявляют рак кожи.

Шансы вылечить это онкологическое заболевание очень большие, рассказала врач "Петербургскому Дневнику". Рак кожи имеет визуальную локализацию, поэтому болезнь обычно выявляют на ранних стадиях. Именно поэтому диагноз можно победить хирургически, лучевым методом.

На втором месте – рак женской половой сферы и опухоли головы и шеи. Медик отметила, что всем жителям города необходимо постоянно проходить диспансеризацию, чтобы вовремя начать лечение в случае обнаружения проблем со здоровьем.

Главный врач Городского клинического онкологического диспансера Эльдар Топузов подчеркнул, что получать помощь в лечении онкологии нужно только в специализированных профильных учреждениях.

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Фото: Piter.tv