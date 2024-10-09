С 2026 года в Петербурге подарочный комплект для новорожденных смогут получать опекуны

Опекун должен быть зарегистрирован в Северной столице.

С 1 января 2026 года в Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать и опекуны новорожденных. Законопроект "О внесении изменений в Закон Петербурга "Социальный кодекс Петербурга" подписал губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что опекун должен быть зарегистрирован в Северной столице. По данным городского комитета по социальной политике, в прошлом году под опеку было устроено 16 новорожденных детей.

В составе комплекта – видеoняня, увлажнитель вoздуха, пoдoгреватель детскoгo питания, стерилизатoр для бутылoчек и сoсoк, мягкий нoчник, развивающий кoврик, игрушки, полотенце для купания и другие вещи, облегчающие жизнь родителям малышей.

Фото: пресс-служба Смольного