С 2026 года в Петербурге подарочный комплект для новорожденных смогут получать опекуны
Сегодня, 10:49
Опекун должен быть зарегистрирован в Северной столице.

С 1 января 2026 года в Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать и опекуны новорожденных. Законопроект "О внесении изменений в Закон Петербурга "Социальный кодекс Петербурга" подписал губернатор Александр Беглов. 

Отмечается, что опекун должен быть зарегистрирован в Северной столице. По данным городского комитета по социальной политике, в прошлом году под опеку было устроено 16 новорожденных детей. 

В составе комплекта – видеoняня, увлажнитель вoздуха, пoдoгреватель детскoгo питания, стерилизатoр для бутылoчек и сoсoк, мягкий нoчник, развивающий кoврик, игрушки, полотенце для купания и другие вещи, облегчающие жизнь родителям малышей. 

Ранее на Piter.TV: при определении многодетных семей в Петербурге начнут учитывать пасынков и падчериц. 

Фото: пресс-служба Смольного 

