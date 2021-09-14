В Социальном кодексе Петербурга утвердили ежегодные выплаты ветеранам ко Дню Победы

В следующем году на выплаты из бюджета города выделят почти 1,5 млрд рублей.

Смольный утвердил изменения в Социальный кодекс Петербурга. Теперь ежегодные выплаты ветеранам ко Дню Победы будут производиться на постоянной основе, сообщили в пресс-службе администрации 31 октября.

В следующем году на выплаты из бюджета города выделят почти 1,5 млрд рублей, деньги получат 230 тыс. жителей Северной столицы.

Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат инвалиды, участники, ветераны ВОВ; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками; лица, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

По 5 тыс. рублей выплатят вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ и лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года.

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Фото: Piter.TV