В Петербурге участники ВОВ будут получать повышенные выплаты к юбилеям Победы

Дополнительная выплата составит 15 тыс. рублей.

В Петербурге к юбилеям Победы участники Великой Отечественной войны будут получать повышенные выплаты. Соответствующие изменения внесены в Социальный кодекс города, рассказали в пресс-службе Смольного 9 октября.

Сегодня глава Северной столицы подписал городской закон "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга". По его инициативе со следующего года раз в 5 лет граждане РФ, которые имеют место жительства в Петербурге, и горожане без определенного места жительства получат денежные выплаты в размере 15 тыс. рублей. Обычный размер этой выплаты составляет 10 тыс. рублей.

Это относится к таким категориям получателей, как: инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лица, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Пресс-служба Смольного

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Фото: Piter.TV