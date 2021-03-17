В юбилей Победы в Петербурге намерены увеличить выплаты ветеранам ВОВ

В Социальный кодекс введут понятие "юбилейных дат празднования Дня Победы" с 1 января 2025 года.

В Смольном разработали законопроект, согласно которому в Петербурге повысят выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в следующем году. Соответствующий документ разместили на сайте городского правительства в разделе антикоррупционной экспертизы.

Отмечается, что в Социальный кодекс Петербурга введут понятие "юбилейных дат празднования Дня Победы" с 1 января 2025 года. Каждые 5 лет ветеранам, инвалидам, бывшим узникам концлагерей, гетто, детям блокадного Ленинграда и вдовам намерены выплачивать на 5 тыс. рублей больше.

Ветераны в юбилейные даты будут получать 15 тыс. рублей, вдовы – по 10 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что социальные выплаты назначены 21,5 тыс. медработникам в Петербурге и Ленобласти.

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