Соцвыплаты назначены 21,5 тыс. медработникам в Петербурге и Ленобласти

Эти выплаты предназначены для специалистов первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также для сотрудников станций и отделений скорой помощи.

С начала 2024 года специальные социальные выплаты были назначены 21,5 тыс. медицинских работников в Петербурге и Ленобласти, сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда.

Эти выплаты предназначены для специалистов первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также для сотрудников станций и отделений скорой помощи. Размер выплат варьируется от 4,5 до 50 тыс. рублей и зависит от категории специалиста и типа медицинского учреждения.

Для получения пособия медицинским работникам не требуется обращаться в отделение Социального фонда лично. Выплаты происходят на основе информации, которую предоставляют медицинские организации, и переводятся в течение семи рабочих дней после получения всех необходимых данных.

С марта 2024 года были увеличены размеры ежемесячных социальных выплат для медиков, работающих в сельской местности, районных центрах и малых городах. В Ленинградской области повышенные выплаты получили 6,8 тыс. медицинских работников.

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Фото: Piter.TV