Опекуны в Петербурге получат право на подарочные наборы для новорожденных

Автор законопроекта, депутат Александр Ржаненков, пояснил, что существующая норма ущемляет права опекунов, когда родитель умирает при родах или в результате непредвиденных обстоятельств.

Постоянная комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрила в единогласном порядке законопроект, расширяющий категорию лиц, имеющих право на получение подарочных наборов для новорожденных. Принятие законопроекта предусматривает предоставление таких наборов, закупаемых за счет городского бюджета, не только биологическим родителям, но и законным опекунам детей с 1 января 2026 года.

Автор законопроекта, депутат Александр Ржаненков, пояснил, что существующая норма ущемляет права опекунов, когда родитель умирает при родах или в результате непредвиденных обстоятельств. Действующий закон исключает возможность предоставления подарочного комплекта новорожденному, находящемуся под опекой, констатировал Ржаненков.

Новый законопроект призван устранить данный недостаток путем внесения соответствующих изменений в Социальный кодекс Санкт-Петербурга. Поддержку проекту уже высказал губернатор Александр Беглов. Подобные случаи встречаются сравнительно редко — порядка 16 детей, однако наша позиция заключается в том, что каждая семья, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации, должна получить необходимую помощь, аргументировал свою позицию депутат.

Александр Ржаненков особо подчеркнул обязанность властей оперативно реагировать на возникающие правовые пробелы, гарантируя социальную поддержку всем категориям несовершеннолетних без дискриминации.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам дали рекомендации по подбору полезного перекуса для детей.

Фото: Pxhere