При определении многодетных семей в Петербурге начнут учитывать пасынков и падчериц

В Петербурге при определении многодетных семей начнут учитывать пасынков и падчериц. Соответствующий законопроект поддержал городской парламент в первом чтении 22 октября, рассказал депутат Денис Четырбок.

Отмечается, что такая практика действует во многих регионах России, в том числе и в Москве.

Корректировка понятия позволит значительно увеличить количество многодетных семей в нашем городе, а соответственно, и расширить перечень получателей предусмотренных мер соцподдержки. Денис Четырбок, депутат парламента Петербурга

