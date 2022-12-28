  1. Главная
При определении многодетных семей в Петербурге начнут учитывать пасынков и падчериц
Такая практика действует во многих регионах России, в том числе и в Москве.

В Петербурге при определении многодетных семей начнут учитывать пасынков и падчериц. Соответствующий законопроект поддержал городской парламент в первом чтении 22 октября, рассказал депутат Денис Четырбок. 

Отмечается, что такая практика действует во многих регионах России, в том числе и в Москве. 

Корректировка понятия позволит значительно увеличить количество многодетных семей в нашем городе, а соответственно, и расширить перечень получателей предусмотренных мер соцподдержки. 

Денис Четырбок, депутат парламента Петербурга 

