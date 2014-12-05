Часть выплаты на рождение ребенка в Ленобласти можно будет получить до родов

Новшества касаются единовременного пособия, назначаемого в Ленинградской области при появлении первенца и последующих детей.

Теперь родители смогут получать часть региональной выплаты на рождение ребёнка заранее, ещё до появления малыша на свет. Такую инициативу озвучил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с депутатами накануне внесения соответствующего законопроекта в региональный парламент.

Мы разрешим частично использовать эти средства еще до рождения ребенка, чтобы помочь родителям покрыть предстоящие расходы. Это принципиально новая, гибкая форма поддержки. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Новшества касаются единовременного пособия, назначаемого в Ленинградской области при появлении первенца и последующих детей. Чтобы воспользоваться правом на выплату, семьи должны официально регистрировать рождение ребёнка в данном регионе.

Александр Дрозденко также подчеркнул позитивную демографическую статистику: впервые наблюдается постепенный, пусть и осторожный, рост количества рождений первенцев. 47-ой регион вошёл в топ-5 лидеров по этому показателю в августе.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти проходят рейды по поиску недобросовестных автобусных перевозчиков.

Фото: Pxhere