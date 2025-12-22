Психолог дала рекомендации по выбору подарка для ребенка на Новый год

Самый ценный новогодний подарок – это внимание и совместное время с родителями.

Детский психолог Александра Герасимова рассказала, какие подарки не стоит дарить детям на Новый год. Об этом пишет 22 декабря телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на Министерство здравоохранения России.

Специалист советует избегать потенциально опасных игрушек – с резким запахом, острыми деталями, мелкими элементами или агрессивным содержанием. Кроме того, не рекомендуется покупать подарки "на вырост", поскольку они часто не вызывают радости и не соответствуют возрастным потребностям ребенка. Прозаичные и формальные подарки тоже редко запоминаются. Лучше выбирать то, что поддерживает интересы – книги, спорт, творчество, впечатления или совместные занятия.

Фото: pxhere