  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спикер ЗакСа Петербурга передал многодетной семье полезные подарки в преддверии Дня знаний
Сегодня, 13:03
35
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спикер ЗакСа Петербурга передал многодетной семье полезные подарки в преддверии Дня знаний

0 0

В прошлом году собрали канцелярские принадлежности более чем для 2,2 тыс. детей.

В преддверии Дня знаний спикер Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский передал канцелярские товары и полезные подарки многодетной семье Кашкиных. Об этом пишет 29 августа телеканал "Санкт-Петербург"

По словам парламентария, он как отец пятерых детей понимает, насколько сложным бывает август для родителей. 

Помощь дает возможность людям почувствовать себя не одинокими в тот момент, когда они нуждаются в помощи. И здесь очень приятно, что "Единая Россия" уже не первый год проводит эту акцию, все участвуют. 

Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга 

Акция "Собери ребенка в школу" направлена на поддержку детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, детей-инвалидов и ребят из семей участников СВО. В прошлом году собрали канцелярские принадлежности более чем для 2,2 тыс. детей. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге психолог рассказала, как подготовить ребенка к школе. 

Фото: unsplash 

Теги: александр бельский, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии