Спикер ЗакСа Петербурга передал многодетной семье полезные подарки в преддверии Дня знаний

В преддверии Дня знаний спикер Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский передал канцелярские товары и полезные подарки многодетной семье Кашкиных. Об этом пишет 29 августа телеканал "Санкт-Петербург".

По словам парламентария, он как отец пятерых детей понимает, насколько сложным бывает август для родителей.

Помощь дает возможность людям почувствовать себя не одинокими в тот момент, когда они нуждаются в помощи. И здесь очень приятно, что "Единая Россия" уже не первый год проводит эту акцию, все участвуют. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Акция "Собери ребенка в школу" направлена на поддержку детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, детей-инвалидов и ребят из семей участников СВО. В прошлом году собрали канцелярские принадлежности более чем для 2,2 тыс. детей.

Фото: unsplash