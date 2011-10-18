В Петербурге психолог рассказала, как подготовить ребенка к школе

Чем младше ребенок, тем лучше детальнее объяснять шаг за шагом.

Через несколько дней дети отправятся в школу: 1 сентября уже в понедельник. После таких длинных каникул у ребенка могут возникнуть сложности, к примеру, с ранним подъемом. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Маргарита Алексеева поделилась полезными восстанавливающими рекомендациями.

Во-первых, стоит напомнить школьнику о том, что День знаний скоро. Чем младше ребенок, тем лучше детальнее объяснять шаг за шагом: что он будет вставать раньше, собирать портфель, делать уроки.

Не нужно будить ребенка резко в 06:00, лучше каждый день постепенно сдвигать подъем на полчаса. Не нужно секундомером контролировать сборы, можно просто поднять ребенка чуть раньше, чтобы он успел позавтракать. Заодно придумать варианты завтрака. Маргарита Алексеева, психолог

По словам специалиста, главная задача родителя – обеспечить режим дня, сборы и домашнюю дисциплину.

Фото: pxhere