В Минтруде рассказали, как родителям школьников взять выходной 1 сентября

Родителям раскрыли условия, при которых они могут посетить торжественную линейку в школе своего ребенка.

Родители, которые хотят посетить школьную линейку 1 сентября, могут сделать этот день выходным, использовав его как часть ежегодного оплачиваемого отпуска. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы российского министерства по труду и социальной защите через официальный Telegram-канал профильного ведомства. Чиновники уточнили, что так как в 2025 году День знаний выпадает на понедельник, то законодательство не предусматривает выходной для родителей в этот день.

В публикации говорится, что граждане могут взять часть ежегодного оплачиваемого отпуска или оформить отпуск без сохранения заработной платы. В тексте поста приводятся сведения о том, что с работодателем можно согласовать изменения в график отпусков, если эта дата в нем не указана. Отпуск без сохранения зарплаты, напомнили в Минтруда, предоставляется по семейным обстоятельствам и прочим уважительным причинам. Его можно получить по письменному заявлению сотрудника после согласования с работодателем. Работодатели не могут отказать в возможности взять отпуск за свой счет некоторым категориям сотрудников, включая работников с инвалидностью и жен военнослужащих.

Фото: Telegram / Минтруда России