Под стражу заключили замглавы Межрайонной налоговой инспекции

В Петербурге заключили под стражу Александра Кудаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество").

Как полагает следствие, заместитель главы Межрайонной налоговой инспекции Кудаев и его сообщники Тодуа и Мухин, а также иные лица предоставили в МИ ФНС №7 недостоверные нулевые отчеты от имени ООО "ОО "Армата СПб". В связи с этим, суммы ранее уплаченных налогов стали отражаться как излишне уплаченные. Фигуранты подали в ФНС заявление на возврат 2 102 703 рублей.

Следователь отметил, что Кудаев может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.

Подозреваемый заключен под стражу до 30 июня.

Ранее стало известно, что банковские мошенники "увели" у профессора Академии художеств миллионы рублей.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга