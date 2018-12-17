Под стражу заключили замглавы Межрайонной налоговой инспекции

Как полагает следствие, заместитель главы Межрайонной налоговой инспекции Кудаев и его сообщники Тодуа и Мухин, а также иные лица предоставили в МИ ФНС №7 недостоверные нулевые отчеты от имени ООО "ОО "Армата СПб". В связи с этим, суммы ранее уплаченных налогов стали отражаться как излишне уплаченные. Фигуранты подали в ФНС заявление на возврат 2 102 703 рублей.
Следователь отметил, что Кудаев может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.
Подозреваемый заключен под стражу до 30 июня.
Ранее стало известно, что банковские мошенники "увели" у профессора Академии художеств миллионы рублей.
Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга
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