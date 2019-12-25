Банковские мошенники "увели" у профессора Академии художеств миллионы

В День города, 27 мая, пожилому преподавателю Академии художеств позвонили мошенники и заявили о якобы подозрительных операциях по счету. В итоге манипуляций со счетом аферистам ушли более 2,5 миллионов рублей профессора.
Потерпевший известен как художник-живописец, участвовавший в создании мозаичных панно для станций метро в Петербурге.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
Ранее в Петербурге задержали лжесотрудника ФСБ и майора полиции за покушение на мошенничество.
Фото: Pixabay
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