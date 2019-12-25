  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Банковские мошенники "увели" у профессора Академии художеств миллионы
Сегодня, 17:45
142
ElzaRada12 Добавить в Яндекс.Новости

Банковские мошенники "увели" у профессора Академии художеств миллионы

0 0

73-летний профессор петербургской Академии художеств имени Репина стал жертвой мошенников.

В День города, 27 мая, пожилому преподавателю Академии художеств позвонили мошенники и заявили о якобы подозрительных операциях по счету. В итоге манипуляций со счетом аферистам ушли более 2,5 миллионов рублей профессора. 

Потерпевший известен как художник-живописец, участвовавший в создании мозаичных панно для станций метро в Петербурге. 

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее в Петербурге задержали лжесотрудника ФСБ и майора полиции за покушение на мошенничество

Фото: Pixabay

Теги:
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии