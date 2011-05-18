Под стражу заключен мужчина, который напал с ножом на женщину в Тосно

Он нанес 57-летней потерпевшей не менее 5 ударов и затем ограбил ее.

В Тосненской городской прокуратуре поддержали ходатайство следствия о заключении под стражу мужчины 1974-рожденияго года , который напал с ножом на женщину с целью хищения ее имущества. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

Согласно версии следствия, инцидент произошел днем 30-го октября. Вооружившись ножом, обвиняемый нанес потерпевшей как минимум 5 ударов по различным частям тела, а затем украл ее сумку и скрылся с места преступления. Ранее мы писали, что пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Нападавший по решению суда заключен под стражу сроком на два месяца. Дальнейшее расследование уголовного дела по статье 162 УК РФ (Разбой) пребывает на контроле Тосненской прокуратуры.

Ранее стало известно, что обвиняемый в резне в гипермаркете "Окей" находится в состоянии острого психоза.

Видео: Прокуратура Ленинградской области