В Петербурге за хранение самодельного огнестрела мужчину заключили под стражу

Обвиняемый является волонтером и имеет на иждивении малолетних детей.

В Красносельском районном суде Санкт-Петербурга избрали меру пресечения в виде заключения под стражу мужчины, которого обвиняют по 222-й статье УК РФ (Незаконное хранение огнестрельного оружия). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Если верить ходатайству следствия, то не позднее 27-го октября фигурант дела был уличен в хранении огнестрельного пистолета. Ствол был изготовлен обвиняемым самостоятельно – из сигнального пистолета "Retay 17" мужчина рабочую пушку, из которой можно стрелять пистолетными патронами калибра 9X17 и снарядами травматического действия. Обвиняемого задержали 28-го октября, однако его защита утверждает, что причастность мужчины к преступлению не доказана – на самодельном стволе нет отпечатков пальцев фигуранта дела, следовательно, материалы дела не подтверждают его вину.

Кроме того в суде было выяснено, что задержанный трудоустроен, имеет прописку в Петербурге, является волонтером и имеет на иждивении малолетних детей, в связи с чем и просит об избрании более мягкой меры пресечения. На данный момент он заключен под стражу на 29 суток – до 25-го ноября.

Ранее мы сообщали, что в Коркине задержали подозреваемого в стрельбе по двум мужчинам.

Фото: Piter.TV