В Коркине задержали подозреваемого в стрельбе по двум мужчинам

Инцидент зафиксирован на территории Челябинской области.

Российские правоохранительные органы задержали в Коркине Челябинской области местного жителя. В настоящее время он подозревается в стрельбе по двум мужчинам. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета пояснили, что по факту преступления ведется уголовное дело. Речь идет о статье за покушение на убийство (по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ).

Следователем возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. пресс-служба СК РФ по региону

Правоохранительные органы заметили, что вечером 24 октября злоумышленник находился в доме под номером 66 улицы Троицкая. Он произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия по людям, находившисмся вблизи здания. Пострадавшими указаны 29-летний и 37-летний мужчины. Стрелок скрылся с места преступления. Однако позже подозреваемый был пойман.

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Фото и видео: Следственный комитет России по Челябинской области