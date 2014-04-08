Петербургские следователи расследуют причины заражения сальмонеллезом в детском саду

Порядка 20-ти детей стали жертвами болезни.

Петербургский следственный комитет расследует причины и обстоятельства многочисленных обращений воспитанников и работников детского сада в больницы Павловска. На данный момент сообщается как минимум о 20-ти случаях заражения инфекционными заболеваниями, – сообщают в издании 78.ru.

По факту участившихся обращений в больницу с признаками инфекции в СК была организована проверка по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора следствие проводит рейды по помещениям павловского детсада. Ведомства устанавливают причины и анализируют условия, из-за которых начали поступать жалобы на здоровье в медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского СК.

Ранее мы рассказывали, что пятилетняя петербурженка съела ягоду ландыша и попала в больницу.

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу