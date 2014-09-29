Пожилая петербурженка под предлогом получения выплаты за погибшего сына осталась без 11 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Кировском районе Петербурга пенсионерка под предлогом получения выплаты за погибшего сына в армии в мирное время отдала мошенникам более 11 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 27 декабря обратилась 82-летняя пенсионерка. Она сообщила, что в период с апреля по 30 мая 2023 года ей на мобильный телефон звонил неизвестный, представившийся сотрудником "Московской арбитражной комиссии". Он под предлогом получения выплаты за погибшего сына в армии в мирное время, убедил пожилую женщину перевести на "безопасный счет" 4 037 000 рублей. Также в указанный период к пенсионерке в квартиру приходил неизвестный мужчина, представлявшийся "выездным кассиром", которому петербурженка передавала 7 098 260 рублей. Ущерб составил 11 135 260 рублей.

Приметы: мужчина на вид 30-40 лет, рост 175-180 см, славянской внешности, плотного телосложения, одет во все черное.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее пожилой петербуржец продал квартиру и отдал незнакомцу 8 млн рублей.

Фото: Piter.tv