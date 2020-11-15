Под КАД Петербурга полыхала кабина автоподъемника

В автоподъемнике "ГАЗ" горели кабина и люлька.

Под Кольцевой автодорогой (КАД) в Красносельском районе 30 июля горела кабина автоподъемника. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре по адресу: улица Коммунаров, 188, поступила на пульт спасателей в 19:43. В автоподъемнике "ГАЗ" полыхали кабина и люлька. К 20:05 огонь потушили.

По предварительным данным, никто не пострадал. Ликвидировали пожар девять человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург