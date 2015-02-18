В Ленобласти за сутки потушили 31 пожар

Из них 19 случаев — бесконтрольное горение бытовых и строительных отходов, один случай — пал травы

За прошедшие сутки сотрудники Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы, входящей в единый пожарно-спасательный гарнизон Ленобласти, приняли участие в тушении 31 пожара. Из них 19 случаев — бесконтрольное горение бытовых и строительных отходов, один случай — пал травы, сообщила пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас".

В деревне в Волосовском районе сгорел и был разобран одноэтажный дом площадью 200 квадратных метров. Внутри выгорел сарай на 40 квадратных метров. Также сгорел автомобиль "Мерседес Спринтер", а у легкового автомобиля "Ока" оплавились капот и бампер.

Еще четыре случая автомобильных пожаров произошли в Лужском, Приозерском и Кировском районах. В легковом автомобиле "Ситроен" выгорел моторный отсек. На трассе Н-202 у грузового прицепа сгорели шесть колес. А у автобусной остановки в поселке Павлово сгорел легковой "Мерседес".

Также за минувшие сутки пожарные тушили дачные дома в Кингисеппском и Выборгском районах. Сгорели и были полностью разобраны сарай и гараж в Бокситогорском районе.

Ранее мы сообщили о том, что натяжной потолок загорелся в квартире на площади Конституции.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"