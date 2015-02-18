Натяжной потолок загорелся в квартире на площади Конституции

Пострадавших нет.

В воскресенье, 28 июля, в 23:13 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, площадь Конституции, дом 1, корпус 2. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу.

В ведомстве рассказали, что в двухкомнатной квартире произошло возгорание имущества на площади 0,5 кв.м и натяжного потолка на площади два кв.м.

Пожар был потушен до прибытия сотрудников МЧС. Пострадавших нет. Для тушения пожара было привлечено 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что из горящего дома на Народной эвакуированы 12 человек.

Фото: Piter.TV