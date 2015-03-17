Из горящего дома на Народной эвакуированы 12 человек

Выяснилось, что в двухкомнатной квартире на третьем этаже дома на балконе горело имущество на площади три кв.м, а на четвертом этаже горела комната площадью 2 кв.м и балкон площадью 3 кв.м.

Утром в понедельник, 29 июля, в Невском районе Петербурга произошел пожар, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Возгорание началось в 10:42 в доме №72 по Народной улице. На вызов прибыли 12 спасателей на трех специальных машинах. Выяснилось, что в двухкомнатной квартире на третьем этаже дома на балконе горело имущество на площади три кв.м, а на четвертом этаже горела комната площадью 2 кв.м и балкон площадью 3 кв.м.

В 11:01 огонь был потушен. Информация о пострадавших не поступала. Из опасной зоны были эвакуированы 12 человек.

Ранее мы сообщили о том, что в ночном пожаре на улице Коммуны погиб житель Колпино.

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